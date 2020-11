Iniziano oggi i trasferimenti dei pazienti ricoverati all’ospedale Marino di Cagliari, che diventerà il secondo covid-hospital cittadino, verso gli ospedali Brotzu e Policlinico Casula di Monserrato. In queste ore è in corso una riunione tecnica con i vari direttori generali per pianificare gli spostamenti nei vari nosocomi.

I primi pazienti a lasciare il Marino saranno quelli ricoverati in una delle due Ortopedie che andranno al Brotzu. Liberata la prima ala, nell’ospedale del Poetto arriveranno i pazienti covid degli altri nosocomi, poi sarà liberata la seconda ortopedia e via via gli altri reparti. Da quanto si apprende, l’equipe del dottor Luciano Cara (traumatologia e chirurgia della mano) si trasferirà al Brotzu, mentre l’equipe del professor Antonio Capone (clinica ortopedica) andrà al Policlinico di Monserrato.

Al termine delle operazioni, previste entro venerdì, al Marino saranno attivati 80 posti letto covid per degenza ordinaria e 8 di terapia intensiva. Come già accaduto per il Santissima Trinità, anche il pronto Soccorso dell’ospedale Marino accoglierà solo pazienti covid positivi con tampone accertato.