“Tutto slogan e incompetenza”. Sono le parole di Francesca Ghirra, consigliera del gruppo Progressisti in Consiglio comunale a Cagliari, indirizzate alla Giunta Truzzu e in particolare all’assessora alla cultura, allo spettacolo e al verde pubblico Paola Piroddi.

“Questa mattina, tramite la stampa apprendo che i lavori di restauro della Torre dell’Elefante (chiusa dal 5 ottobre 2017) slittano di altri 6 mesi, mi è venuta in mente un’intervista dell’11 agosto 2019 in cui l’assessora dichiarava che per incentivare la cultura in città sarebbe partita dal riaprire gli spazi chiusi”.

“Avere luoghi non accessibili non è ammissibile” diceva l’assessore” è il commento di Ghirra. “Sono passati 16 mesi dall’insediamento di questa giunta e, a parte Grotta della Vipera e Passeggiata Coperta, per cui era sufficiente tagliare il nastro, niente si muove”.

“Sembrava così semplice riaprire l’anfiteatro, le torri, il bastione di Santa Caterina, i teatri di Castello e della Vetreria, il piccolo Auditorium, e invece? Per non parlare dei lavori di ampliamento di Tuvixeddu, per cui sono da tempo disponibili risorse e progetti.

Ancora una volta – conclude la consigliera di opposizione – dietro gli slogan si nasconde tutta l’incapacità di questa amministrazione”.