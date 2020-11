Proseguono i lavori dell’Anas per la realizzazione del lotto 5 della “Sassari Olbia”. Per la prosecuzione degli interventi, a partire da mercoledì 18 novembre, sarà chiusa al traffico la rampa di entrata e uscita per Berchidda dalla statale 597 “del Logudoro”, in provincia di Sassari. Il collegamento in entrata e in uscita da Berchidda – fa sapere l’Anas – sarà sempre garantito attraverso la rotatoria provvisoriamente realizzata in corrispondenza dell’intersezione con la Provinciale 62.

Il provvedimento si rende necessario per consentire le fasi finali di realizzazione del tracciato del lotto 5 che, una volta completato, consentirà il collegamento tra gli adiacenti lotti 4 (in fase di costruzione) e 6 (in fase di ultimazione), per uno sviluppo di circa 9 km di nuova strada a quattro corsie.