Si aggrava la situazione all’interno della Rsa Sant’Elia di Nuxis. All’interno della struttura, secondo quanto riportano i sindacati Cigl e Cisl Fp, i positivi sarebbero 33, di cui diciannove ospiti e 14 operatori.

“Da quanto ci è dato sapere – scrivono le sigle in una nota – i numeri del focolaio sono destinati ad aumentare in quanto una dozzina di ospiti sono risultati positivi al tampone rapido antigienico, fatto in struttura, per i quali si stanno aspettando conferme dai tamponi molecolari fatti da ATS”.

“Il personale è allo stremo delle forze – continua il comunicato – fisiche e mentali perché, da un lato bisogna garantire la continuità assistenziale degli ospiti, dall’altro bisogna evitare di contagiarsi e contagiare i propri familiari”. Da qui, la richiesta rivolta al presidente della Regione, al Prefetto di Cagliari e all’assessore regionale alla Sanità di intervenire “affinché, gli ospiti e il personale della RSA Sant’Elia di Nuxis, non vengano lasciati soli a fronteggiare tale emergenza e che la stessa non possa ulteriormente aggravarsi”.