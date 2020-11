Salgono, ma con un andamento stabile, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.191 nuovi positivi, su 208.458 tamponi (lunedì 16 novenbre erano solo 152.000).

“Ormai c’è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri, forse con leggera flessione”, sono state le parole, che fanno ben sperare, di Gianni Rezza, durante la conferenza stampa.

Sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e 731 i decessi. “Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i nuovi casi, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi cumulati negli ultimi due mesi. Il rapporto tra test positivi su test totali è intorno al 15%, ancora elevato. La Lombardia ha il numero più alto di casi, con Veneto e Campania, ha concluso Rezza.