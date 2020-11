“L’emergenza sanitaria richiede condizioni di accesso rapido alle cure, la disponibilità, soprattutto, di prodotti farmaceutici, diagnostici, vaccini e farmaci, per la prevenzione del contagio e la cura delle persone malate. La perdurante scarsità di prodotti medicali che colpisce, in particolare, le persone e i paesi a basso e medio reddito, mette in grave pericolo la vita del personale sanitario nel mondo, determina il decesso di un numero significativo di lavoratori essenziali, prolunga la pandemia e determina milioni di morti. A questo si aggiunge il declino socio-economico globale”, sono le parole di Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari e consigliere regionale in quota Progressisti.

“È indispensabile una misura di politica internazionale per garantire l’accesso universale al vaccino e agli altri rimedi che possano fermare il virus SARS-CoV-2. Ho firmato questo appello, vi chiedo di leggerlo e valutare di farlo”, conclude il consigliere regionale.

L’appello su change: per accedere alla petizione CLICCA QUI