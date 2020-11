Riaprirà mercoledì 18 novembre la sezione Piccoli dell’asilo nido comunale “Filastrocca” di Nuoro.

La sezione di via Trieste era stata chiusa lo scorso 5 novembre per un caso sospetto di positività al Covid-19. In base al protocollo ministeriale, la sospensione delle attività alla sola sezione didattica interessata era stata disposta in via precauzionale.

Come da protocollo, sono stati tracciati e isolati i contatti e i locali sono stati adeguatamente sanificati per la ripresa delle attività in condizioni di assoluta sicurezza.