Il Partito democratico della Sardegna ha presentato una mozione in Consiglio regionale per assumere studenti iscritti al quinto e al sesto anno di Medicina, nonché al terzo anno dei corsi di Infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, poiché assumere medici non specializzati potrebbe non essere sufficiente ad affrontare l’emergenza in corso.

Il primo firmatario è stato il capogruppo Gianfranco Ganau, e insieme al partito, ha proposto di estendere il reclutamento straordinario a 300 studenti circa.

Questi profili professionali potrebbero prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali, in particolare attività di tipo informativo o di contact tracing. Una volta assunti, gli studenti dovranno ricevere oltre che il giusto trattamento economico anche il riconoscimento in ore di tirocinio formativo curriculare. La mozione impegna la Giunta ad attivare un protocollo con le Università sarde per il reclutamento dei nuovi operatori e a definire un adeguato compenso orario per le prestazioni erogate dagli studenti.