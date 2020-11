“Tamponi rapidi per verificare l’eventuale positività al Covid dei migranti che sbarcano in Sardegna”. Lo dichiara il commissario dell’Ares, Massimo Temussi, in relazione alla situazione dei contagi nel centro di accoglienza di Monastir. Agli operatori del Servizio prevenzione area migrazione saranno fornite le dotazioni per eseguire i test rapidi antigenici.

“Da quindici giorni non vengono fatti i tamponi”, aveva denunciato lunedì Luca Agati del Sap, sottolineando i pericoli sia per gli operatori che per i cittadini, visto che gli stranieri spesso si allontanano dal centro. Ieri sono stati eseguiti 120 tamponi, e ora si attendono i risultati. Per i prossimi sbarchi il problema sarà risolto con i test rapidi.

