Mani costrette in un paio di calzini da tennis annodati, vecchi, lerci, fissati alla cintura dei pantaloni. Per la notte una stanza senza bagno, senza arredi, per la sua tutela. È così che vivrebbe il paziente di un centro Aias del Sud Sardegna, con un casco da fighter in testa, rigido e con una griglia protettiva, come quella usata per Hannibal Lecter, il serial killer protagonista di un film cult. Ma la sua unica colpa è essere affetto da una grave patologia, il picacismo, un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dall’ingestione continua di sostanze non nutritive.

Una comunicazione ufficiale al personale del reparto, datata 18 agosto 2010, aggiornata pochi mesi dopo, il 29 ottobre, e un’altra, del 22 novembre 2010 dello stesso anno, confermano la richiesta, da parte della direzione sanitaria, di contenere le mani tramite guantoni nelle ore diurne e in quelle notturne, e far indossare la maschera protettiva durante il giorno.

Qui trovi il pdf. del documento

Da oltre dieci anni il paziente ritratto in queste foto vive con le mani legate da guantoni improvvisati e con un casco omologato per altri scopi (attività sportiva) sulla testa. L’istantanea è ancor più raccapricciante se si pensa al suo luogo di provenienza, l’Italia: il Paese della legge Basaglia, che ha restituito diritti e dignità a migliaia di persone rinchiuse nei manicomi. La stessa Italia che nel 1978 ha proposto un modello terapeutico che è stato d’esempio in tutto il mondo.

Queste immagini raccontano una storia stonata, parlano di un uomo sul quale vengono utilizzati mezzi di contenzione e protezione non consoni e nemmeno dignitosi, per evitare che possa recare danni a sé stesso a causa del suo problema di picacismo e delle sue altre patologie.

Queste immagini raccontano una già sentita storia di carenza di personale che induce l’organizzazione di una struttura sanitaria a utilizzare la contenzione come misura preventiva per l’impossibilità di monitoraggio costante del paziente. La soluzione però non è ammissibile nemmeno secondo la Corte di Cassazione che nella sentenza 5049 del 2018 (quella con cui si conferma la condanna per sequestro di persona nei confronti di medici e infermieri che ebbero in cura, nell’ospedale di Vallo della Lucania il maestro elementare Franco Mastrogiovanni) precisa che l’uso della contenzione meccanica non ha una finalità curativa e non migliora le condizioni di salute del paziente.

I giudici, inoltre, nella stessa sentenza pongono l’attenzione sull’esistenza, prima ancora della legge Basaglia, di un Regio Decreto (16 agosto 1909, regolamento sui manicomi) che imponeva di adottare la contenzione solo come extrema ratio e in casi assolutamente eccezionali.

“Ai fini dell’integrazione dell’esimente dello stato di necessità – si legge nella sentenza – occorre che il pericolo di un grave danno sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a far sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. Si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati e non accertati solo in via presuntiva. Dunque – si aggiunge – occorre, in primo luogo, che la situazione di pericolo sia attuale. Questo vuol dire che non è assolutamente ammissibile l’applicazione della contenzione in via precauzionale sulla base della astratta possibilità o anche mera probabilità di un danno grave alla persona, occorrendo che l’attualità del pregiudizio risulti in concreto dal riscontro di elementi obiettivi che il sanitario deve avere cura di indicare in modo puntuale e dettagliato”.

Il rispetto dei diritti umani e della persona dovrebbe essere la premessa necessaria a qualsiasi iniziativa di presa in carico di un paziente. Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dovrebbe essere vissuto come uno spazio accogliente, protetto e controllato. Uno spazio che si adatti alle esigenze della persona e le garantisca la vita dignitosa che per varie ragioni non può ottenere in un ambiente domestico.

La contenzione è una forma di coercizione incompatibile con la finalità di cura e in contrasto con il principio costituzionale della inviolabilità della libertà personale.

In essa non è riscontrabile, in alcuna forma, la qualità di atto terapeutico e il suo ricorso diffuso ha l’unico effetto di affliggere chi vi è sottoposto, chi vi assiste e chi la mette in atto.