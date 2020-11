Zaia: “Cinque parametri anziché 21 è proposta tecnica, non politica”

La proposta di utilizzare 5 parametri anziché 21 per stabilire le zone regionali “è tecnica, non politica”. Lo ha precisato il presidente del Veneto Luca Zaia, durante la consueta diretta sugli aggiornamento del Covid-19. “Ne parleremo domani con il Governo – ha aggiunto Zaia – ma sottolineato che la proposta è del Gruppo di lavoro dei Dipartimenti di prevenzione della Conferenza delle Regioni, non è politica”.

Il Veneto supera la soglia di 3.000 vittime da Covid-19, con 52 decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 3.019. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 108.938, +2.972 da ieri. Negli ospedali vi sono 2.192 ricoverati nei reparti ordinari (+101), nelle terapie intensive 291 (+11). Gli attuali positivi sono 63.071; in isolamento domiciliare vi sono oltre 33 mila malati.