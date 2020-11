Ripristinare la popolazione del grifone in tutta la Sardegna da un lato, sostituire il feldspato con scarti di granito riciclati per la ceramica e altre applicazioni industriali dall’altro.

Queste sono le ambizioni di due nuovi progetti avviati in Sardegna grazie al programma europeo Life dedicato all’ambiente, la natura e il clima. In particolare, Life safe for vultures otterrà dall’Ue 1,9 milioni di euro dei 3,2 milioni necessari per permettere al team, coordinato dall’Università di Sassari, di mettere in atto pratiche per la conservazione dei grifoni, come aumentare la disponibilità di cibo e ridurre il rischio di avvelenamento.

Life regs II riceverà invece 1,3 milioni di euro su 3,6 milioni stimati per sviluppare una tecnologia innovativa con cui l’Agenzia mineraria regionale della Sardegna nel distretto di Buddusò possa usare scarti di granito piuttosto che materie prime vergini e diminuire l’impronta di carbonio del processo di produzione del feldspato ottimizzando il trasporto e utilizzando soltanto energia eolica.