Confartigianato Imprese Sud Sardegna preoccupato per il possibile ampliamento della Città Metropolitana di Cagliari a 72 Comuni. “Pur ritenendo auspicabili degli interventi di aggiustamento su alcune anomalie che hanno visto rimanere fuori dalla Città Metropolitana – si legge in una nota – territori contigui che da sempre hanno fatto parte del tessuto socio-economico dell’area urbana di Cagliari, e che comprensibilmente aspirano a farne parte in maniera organica, altre inclusioni rischiano di diventare forzature poco opportune”.

Dall’associazione un invito alla riflessione: “Forse sarebbe opportuno non dimenticare che in un passato non molto lontano la materia delle Autonomie locali ha acceso discussioni non solo tra gli scranni del Consiglio regionale ma anche tra i cittadini sardi. Oggi, senza un dibattito pubblico altrettanto trasparente, dal quale potrebbero scaturire ulteriori e convincenti spiegazioni per una inversione di marcia rispetto a quella indicazione popolare, qualunque provvedimento correrebbe il rischio di apparire poco condiviso e quindi poco comprensibile da parte dei cittadini sardi”.