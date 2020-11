“Il dubbio che stiamo ponendo da giorni riguarda il fatto che la Sardegna possa essere in realtà una regione arancione travestita da regione gialla”.

Lo scrive Fracesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti. “Essere “gialli” nella classificazione delle regioni decisa dal governo non è una medaglia, anzi: mettere in atto oggi misure meno restrittive del dovuto non farebbe altro moltiplicare i problemi dei pazienti affetti dal Covid-19 e da tutte le altre patologie e ritarderebbe ulteriormente la fine dell’emergenza. Troppe cose non tornano: dal numero di tamponi effettuati quotidianamente al numero delle persone realmente ricoverate, aumentato del 20% in due giorni dopo la nostra denuncia della settimana scorsa”.

“Allo stesso modo – conclude Agus – tanti sono i dubbi riguardo i posti a disposizione nelle terapie intensive e la possibilità reale di implementare il piano modulare di aumento dei posti letto. Il fatto poi che ormai sia evidente l’assenza di un coordinamento scientifico rende ancora più necessaria una verifica di questi parametri. Chi sta verificando che la trasmissione di questi dati stia avvenendo senza errori?!