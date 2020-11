Non solo l’allerta meteo per venti di burrasca fino a 80-100 chilometri all’ora, da venerdì le temperature in Sardegna sono destinate a precipitare anche di dieci gradi, spalancando le porte all’Inverno. L’Isola dovrà dunque salutare le temperature miti, intorno ai 20 gradi, registrate in queste prime settimane di novembre.

“Tra venerdì 20 e sabato 21 avremo il primo assaggio di inverno per una lacuna barica in quota di origine artica marittima in veloce transito sulla Sardegna”, spiega il meteorologo Alessandro Gallo di Meteonetwork Sardegna. Gli effetti nel weekend si faranno sentire con precipitazioni a carattere intermittente che interesseranno prima il settore nord dell’Isola per poi estendersi al resto della regione. “Piogge anche forti – segnala l’esperto – sono previste sul settore orientale, tra il Sarrabus e l’Ogliastra, soprattutto sul versante costiero. Moderate invece altrove”.

Temperature in picchiata. “Saranno in netto calo su entrambi i valori, con minime sotto lo zero sui rilievi del Gennargentu”, conferma Gallo, annunciando che l’ondata di maltempo si attenuerà a partire da domenica.