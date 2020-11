Emergenza Covid Sardegna, Deriu (Pd): La Regione predisponga piano per distribuzione dei vaccini”

I Consiglieri regionali del Partito Democratico, primo firmatario Roberto Deriu, sollecitano la Regione affinché intervenga con urgenza per predisporre un piano inerente all’organizzazione delle vaccinazioni anti Covid-19 all’interno della Sardegna.

“Riteniamo doveroso fin da ora stabilire un piano regionale per quanto riguarda l’organizzazione delle vaccinazioni anti Covid all’interno dell’Isola, seguendo le prossime linee guida del Governo in materia – spiega Deriu –. In questo senso, è necessario che la Regione definisca con chiarezza i luoghi di conservazione dei vaccini, i mezzi di trasporto dei vaccini stessi e un adeguato meccanismo di distribuzione su tutto il territorio sardo”.

Una richiesta messa nera su bianco dai consiglieri dem attraverso un’interrogazione presentata in Consiglio regionale e rivolta al presidente Solinas e all’assessore alla sanità Nieddu.”L’emergenza sanitaria sta lasciando un segno indelebile anche in Sardegna, mi auguro – conclude Deriu – che almeno questa volta la giunta Solinas non si faccia trovare impreparata e intervenga tempestivamente per evitare di far pagare un prezzo ancora più alto a tutti i cittadini sardi”.