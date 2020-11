È una notizia che da Sindaca non avrei mai voluto dare. Il nostro paese, Maracalagonis, piange la prima vittima ufficiale da Covid 19, come comunicazione Ats”. Lo riporta la neo sindaca Francesca Fadda sui social.

“Si trovava ricoverato all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari ed è deceduto la scorsa notte. Il dispiacere è tanto e l’emergenza non è finita” prosegue sul suo post.

“Adesso più che mai dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili per chiunque, soprattutto in ottemperanza alle ultime disposizioni di legge – aggiunge Fadda – Come Amministrazione Comunale ci uniamo al dolore della famiglia che ha subito questa grave perdita. Andrò personalmente oggi ad accompagnare il nostro concittadino per l’ultimo saluto in forma riservata”, conclude la prima cittadina.