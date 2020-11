Anche se la soglia critica dei posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid è stata superata (il limite è del 30% e i posti occupati sono al 37), la Sardegna registra una crescita lenta del Coronavirus. Ma il rapporto tra casi positivi e quelli testati sale al 13,8%, rispetto alla prima settimana di novembre (13,4%).

A dirlo è la Fondazione Gimbe, che conferma i dati pubblicati dal monitoraggio Agenas sulla pressione dei positivi negli ospedali dell’Isola. Nello stesso periodo in Sardegna si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente: 658 (546 nei sette giorni precedenti). Qualche dato più positivo nella settimana 11-17 novembre riguarda i casi testati per 100.000 abitanti, 1329, e il minore Incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente, in questo caso il 23,1%.