I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolianova (Su), nel corso della notte hanno denunciato un 26enne operaio di Serdiana, gravato da precedenti denunce, per porto abusivo di un coltello di genere proibito.

L’uomo è stato controllato in Via Dante a Dolianova, mentre era a bordo di un fuoristrada ed è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, e quindi trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 24 cm, di cui 12 cm di lama, custodito all’interno del vano portaoggetti dell’auto. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.