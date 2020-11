I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno arrestato in flagranza di furto aggravato un 45enne tunisino con precedenti denunce a carico, ospite del C.P.A. di Monastir. Lo straniero era stato segnalato poco prima dal personale del centro commerciale “Carrefour”, sula SS 131, al km 15+600 in comune di a San Sperate (Su), perché è stato notato mentre oltrepassava le barriere antitaccheggio con merce non pagata.

L’uomo è stato immediatamente intercettato e fermato dai militari e trovato in possesso di merce rubata per un valore stimato di circa 60 euro. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori del punto vendita, che hanno comunque proceduto a querela nei confronti dell’uomo, asserendo di voler procedere nei suoi confronti, anche per scoraggiare ulteriori episodi di furto. Condotto in caserma, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna al Palazzo di Giustizia di Cagliari.