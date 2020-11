“Al sindaco Graziano Milia e la sua squadra di Governo i nostri migliori auguri perché possano lavorare al meglio per Quartu. Valuteremo gli assessori sulle cose che faranno e sui primi provvedimenti. Peccato che con così tante personalità presenti in città in Giunta gli assessorati più importanti non siano occupati da Quartesi ma da politici che hanno una lunga militanza nella sinistra e più in particolare nel PD. Purtroppo a dispetto dei tanti cittadini che ci hanno creduto la speranza civica è morta prima di iniziare”, ad affermarlo in una nota è il Coordinamento quartese di Sardegna Forte.