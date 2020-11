Sono in arrivo in Sardegna, tra venerdì 18 e sabato 19 novembre, le prime 15mila dosi di vaccino antinfuenzale a disposizione delle farmacie dell’Isola: l’annuncio arriva dal presidente regionale Federfarma Giorgio Congiu che parla di “lavoro di squadra con la Regione e l’Ats per arrivare ad avere il doppio delle dosi vendute di norma ogni anno, circa 14-15 mila”.

Quest’anno, infatti, saranno 30 mila le dosi che arriveranno alle farmacie in due tranche tra questa settimana e fine novembre, una parte delle 507mila dosi ordinate dalla Regione Sardegna delle quali 220mila sono già state consegnate nelle scorse settimane ai medici di famiglia che dovrebbero averle già esaurite. Per questi ultimi, sceondo Federfarma, una nuova scorta – circa 130mila – sarà consegnata tra questo weekend e lunedì.

“Il costo per i cittadini, dai 7 ai 60 anni senza patologie, è di 12 euro – ricorda Congiu – e per ritirare la singola dose occorre la prescrizione medica su ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria. Per i pazienti nelle fasce a rischio invece occorre rivolgersi direttamente al proprio medico di famiglia. E saranno sempre i medici di base a somministrare il vaccino anche a chi lo ha ritirato in farmacia”.