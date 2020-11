“Sono entrato in dispositivo di sicurezza per aver ricevuto minacce di morte e la mia famiglia, le mie residenze e la mia auto come obiettivo sensibile: vi sembra una cosa civile che qualcuno dia l’indirizzo della casa di un soggetto a dispositivo di sicurezza, che venga sorvolata da un drone e che qualcuno ci arrivi con la telecamera mostrando sulla trasmissione la casa esponendo i familiari a rischi gravi?”. Sono le parole che il Presidente della Regione Christian Solinas ha pronunciato in Aula durante la discussione della mozione di sfiducia a suo carico.

“Ho ricevuto la solidarietà da alcuni e, significativamente, un assordante silenzio da parte di altri. Questo clima di odio non aiuta nessuno”. Il governatore non ha esplicitamente nominato la trasmissione, ma si tratta di Report.