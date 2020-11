“Abbiamo invitato il Presidente della Regione Sardegna Solinas a partecipare e rispondere alla nostra inchiesta. Non solo non è voluto venire: non ci ha proprio risposto”. Inizia così il post pubblicato sui social da Piazza Pulita riguardante una nuova inchiesta sul caso discoteche in Sardegna.

La trasmissione in onda su La7 si è concentrata sugli 11 giorni in cui nell’Isola i locali notturni sono rimasti aperti senza alcun tipo di autorizzazione. In quei giorni la Regione fece finta che tutto fosse normale, ignorando la possibilità che il virus si diffondesse a macchia d’olio.

Di seguito le immagini di decine di eventi avvenuti nelle discoteche sarde, da Nord a Sud, con ospiti di prim’ordine da Salmo a Bob Sinclair. Tutti eventi avvenuti tra il primo e l’11 agosto 2020:

La trasmissione di La7 Piazza Pulita ha intervistato il Capogruppo dei Progressisti Francesco Agus e il Consigliere Regionale di Sardegna20Venti, Stefano Tunis.

Contattato, il Governatore Solinas non ha neanche risposto alla richiesta di intervista, mentre l’Assessore Nieddu dopo alcune domande “scomode” ha cacciato in malo modo il giornalista Max Andreetta.

“Ti do la telecamera in testa”: queste le parole uscite dalla bocca dell’uomo che caccia il giornalista dalla stanza dell’assessore Nieddu. Parole durissime e inaccettabili.

La Sardegna si è trovata impreparata alla seconda ondata: “Non c’è stato un piano strategico per assumere personale” è a denucia di Fulvia Murru della Uil. “Solo nell’ospedale di Cagliari mancano 600 unità”.

Il viaggio nella Sardegna ex Covid-free prosegue con una denuncia che se confermata sarebbe gravissima: “i tamponi che arrivano ai laboratori, sono consegnati dentro sacchi della spazzatura”.

Puoi approfondire qui: