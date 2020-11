I Carabinieri di Sinnai (Ca) insieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Quartu, hanno denunciato tre uomini, rispettivamente di 53, 31 e 25 anni, il primo e l’ultimo con precedenti denunce a carico, rispettivamente residenti a Cagliari, Quartu e Selargius.

I carabinieri sono intervenuti a Maracalagonis in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che lamentavano baccano all’interno di uno stabile in costruzione e disabitato di Via Marzabotto. I tre erano in possesso di una mazza da baseball, cioè di un’arma impropria, che non è giustificabile portare a seguito.

I tre non hanno saputo dare giustificazione della loro presenza a Maracalagonis, ma non sono stati sanzionati per aver circolato in orario notturno, come era verosimile che fosse avvenuto, in quanto comunque non erano stati materialmente visti camminare per strada.