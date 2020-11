Più di tre mesi al buio. È quello che devono sopportare gli abitanti di una parte di viale Della Libertà, a Sinnai. Dall’estate, infatti, in una delle vie più trafficate del paese, manca la luce.

“Da agosto il lampione non funziona più. Abbiamo atteso un mese prima di lamentarci, sperando lo sistemassero” è la testimonianza raccolta dalla redazione di un residente. “Io e i miei vicini di casa abbiamo fatto presente il disagio contattando il Comune, ma nulla. Poi, a ottobre, ha smesso di funzionare anche il lampione accanto a quello già fulminato”.

Risultato? Un isolato completamente al buio da più di 90 giorni. “Esco da casa molto presto – ci racconta un’altra residente – e l’unica luce è quella dei lampioncini del discount vicino a casa mia. Passati tre mesi mi sembra incredibile che un’amministrazione non si sia ancora mossa per risolvere un problema semplice come questo”.