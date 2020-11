“Un’area ciclonica è in evoluzione sul Tirreno è previsto un forte gradiente barico (cioè le isobare sono molto ravvicinate) per cui si prevedono venti forti inizialmente nord-orientali per ruotare successivamente dai quadranti occidentali”, scrive in una nota Antonio Mura, meteorologo cagliaritano.

“Saranno possibili temporali e rovesci localmente intensi – non sono da escludere eventi estremi legati alla turbolenza ( le correnti aeree scorrendo sui rilievi, attivano fenomeni tornadi ci, quindi si raccomanda la massima attenzione”, conclude Mura.