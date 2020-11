“Dalle comunicazioni pervenute dall’ultimo aggiornamento del 16 novembre a oggi si registra un nuovo, seppur lieve, incremento dei positivi rispetto alle guarigioni. Abbiamo infatti due nuove guarigioni e otto nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19”. Questi i numeri forniti dall’aggiornamento dell’Ats al Comune di San Sperate sui contagi da nuovo coronavirus.

“Va considerato – prosegue la nota del Comune – che le comunicazioni riguardanti le nuove positività arrivano con maggior celerità rispetto a quelle relative alle guarigioni. Diverse persone ancora in elenco risultano, attraverso la documentazione che gentilmente i compaesani stessi mi hanno fornito, guariti. Allo stesso tempo altri si stanno sottoponendo in questi giorni a tamponi, alcuni per verifica delle catene di contagio, altri per valutare il decorso della positività quindi la situazione è in continua evoluzione”

Gli attualmente positivi, riporta il Comune di San Sperate, sono 33, di cui una in ospedale e 32 in isolamento domiciliare.