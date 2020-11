Un uomo armato ha preso 9 persone in ostaggio presso ufficio della società NBC Business Capital a Tbilisi, ha dichiarato ai giornalisti il ​​capo della polizia di pattuglia Vazha Siradze.

“Secondo le nostre informazioni, ci sono nove persone tenute in ostaggio (nell’edificio) dell’organizzazione di microfinanza“, ha detto il capo della polizia di pattuglia.

Secondo testimoni oculari, sono stati individuati cinque aggressori, armati di granate. Sputnik Georgia ha riferito che la polizia è riuscita a negoziare il rilascio di due ostaggi. Tuttavia, ci sono ancora diverse persone all’interno dell’edificio di NBC Business Capital in Tzsereteli Avenue.

Ecco un video dall’esterno dell’organizzazione di microfinanziamento a Tbilisi dove 9 persone sono tenute in ostaggio.

BREAKING VIDEO: Hostage situation at microfinance office in #Tbilisi, Georgia, at least 9 people are taken as hostages – one attacker said to be armed with explosives – reports.pic.twitter.com/9LCG3zwWnr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 20, 2020

La polizia georgiana ha chiesto ai canali televisivi di interrompere lo streaming in diretta dalla zona dell’operazione. L’azienda afferma di aver coordinato le proprie azioni con il ministero degli Interni e farà del proprio meglio per risolvere pacificamente la questione. “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra massima priorità“, ha aggiunto l’azienda. Questo avviene dopo che, quasi un mese fa, un uomo armato ha preso più di 40 ostaggi in un ufficio della Banca di Georgia, a Zugdidi. L’aggressore ha chiesto un riscatto di $ 500.000 ed è riuscito a fuggire. È ancora in libertà.

In rete è apparso un filmato in cui il presunto aggressore fa una dichiarazione. “In primo luogo, che tutti i parlamentari della Georgia (…) si riuniscano in parlamento. In secondo luogo, che approvino una legge che vieti il ​​gioco d’azzardo in tutto il Paese. Non importa se su Internet o altrove” dice l’uomo nel video.

(Fonte Sputnik)