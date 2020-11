La sindaca di Carbonia Paola Massidda ha stabilito, tramite un’ordinanza, la chiusura dei distributori automatici di bevande e alimenti confezionati h24.

La chiusura è prevista dalle 22 fino alle 5 del mattino. In caso di violazione del sono previste sanzioni amministrative dai 400 ai 3 mila euro. Il provvedimento è stato disposto con l’obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, riducendo la possibilità di formazione di situazioni di assembramento in cui non è possibile garantire la distanza interpersonale di un metro.