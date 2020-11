Un genitore è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Muravera per aver “compresso”- questa l’accusa- l’indicatore Isee in modo da ottenere agevolazioni sui contributi di sostegno a favore dei figli universitari.

I finanzieri hanno conseguentemente contestato agli interessati le sanzioni amministrative, che arrivano per ciascuno, fino ad un massimo di 11.582 euro. E hanno segnalato il caso per la sospensione del beneficio e il recupero dei contributi percepiti, pari in totale a 4.388 euro.