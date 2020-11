Tragedia della strada alle porte di Villasor: due persone sono morte dopo uno scontro tra un’auto e un trattore.

Le vittime erano entrambe a bordo dell’auto. Il conducente del trattore è stato trasportato in ospedale in codice rosso anche se le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto alle 18.30 sulla Statale 196, a un chilometro dal centro abitato. Le vittime (un ragazzo e una ragazza) erano a bordo di una Mercedes classe A.

Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sanluri (stazioni Villasor, Nuraminis e Samatzai) intervenuti con i vigili del fuoco di Sanluri e due ambulanze 118, la Mercedes, in fase di sorpasso, si sarebbe trovata improvvisamente sulla traiettoria del trattore non riuscendo ad evitare lo scontro.