Cagliari contro la Juventus senza i reduci della nazionale uruguaiana, Godin positivo al Covid e Nandez negativo, ma tenuto fuori per precauzione dalla trasferta di Torino. Di Francesco non è contento.

E lo dice. “Non capisco queste gare ravvicinate con le nazionali, c’è rabbia – si è sfogato in conferenza stampa – noi però dobbiamo tramutare questa rabbia in qualcosa di utile. Certo, questo calendario svantaggia tutti, pure la Juventus. Come si fa a far giocare le partite di notte il mercoledì sera? Chiaro che poi i giocatori tornano il giovedì alle 10 di sera. Ora dovranno stingere i denti. Come stanno? Lo vedremo dopo la gara di domani , lo scopriremo solo vivendo”.

Mancherà anche Lykogiannis, un altro pezzo in meno a causa degli impegni internazionali. “Nandez, Godin, Lykogiannis- dice- tutti giocatori che stanno facendo molto bene – sottolinea l’allenatore – Ma bisognerà fare di necessità virtù e chi giocherà vorrà mettersi in mostra. Avremo 21 o 22 convocati. Certo, mi sarebbe piaciuto preparare una partita come avrei voluto”. Tripaldelli in rampa di lancio. Ma il tecnico non si sbilancia. “Aspettatevi di tutto – avverte rivolto ai giornalisti – se voi siete in alto mare con la formazione lo sono pure io. Serve equilibrio, ma un giocatore come Nandez in rosa non c’è. Può accadere davvero di tutto: ho una notte e un allenamento di rifinitura per vedere alcune cose”.

La Juventus è la Juventus anche quando è un cantiere. “Hanno qualità dappertutto – questo il giudizio di Di Francesco – cambi, giocatori di altissimo livello e un Morata in splendide condizioni. È una squadra forte”. La partita? “Al di là di tutto – raccomanda il tecnico – andremo a Torino per fare bene, a giocarcela, a mostrare le nostre qualità. Non dobbiamo recitare il ruolo di vittima sacrificale, dobbiamo essere al massimo sotto il profilo mentale e crederci”. Per la difesa Klavan sembra il favorito per la sostituzione di Godin. Mentre a centrocampo si contendono lo spazio occupato da Nandez, Oliva e Caligara. Ma, vista la situazione, Di Francesco potrebbe anche decidere di cambiare modulo.