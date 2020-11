“Carissimi concittadini, è davvero con grande dispiacere e sconforto che ho appreso stamane della scomparsa della cara Zia Caterina. Ormai quotidianamente ci stiamo preparando alla forza devastatrice di questo male terribile e spaventoso, che sta mettendo a dura prova la nostra capacità di sperare e continuare a credere che il dolore e la sofferenza se ne andranno per lasciare, finalmente, il posto alla ripresa e alla fiducia. Ed è davvero difficile trovare le parole per rincuorarci in questi casi, quando le persone care, soprattutto quelle più fragili e indifese, ci lasciano perché quel male le vince e se le porta via. Avremo voluto proteggerle e tenerle al sicuro. Ma ci troviamo disarmati e impotenti quando il dolore ci raggiunge e ci sconquassa cosi angosciosamente”, la triste notizia è stata comunicata, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Isili, dal Sindaco Luca Pilia.

“Ho avuto il piacere vero e profondo di incontrare conoscere personalmente Zia Caterina e di apprezzare quale bella persona fosse. E sono sicuro di poter cogliere di lei la stessa idea e lo stesso giudizio in tutti i suoi compaesani. Il ricordo più vivo che ho è il suo viso, la ricordo sempre sorridente e con uno sguardo sincero. Sempre gentile e cordiale con tutti. Ancora prima che Zio Sebastiano la lasciasse vedova la loro casa è sempre stata aperta ed accogliente nei confronti di chiunque. E anche dopo, Zia Caterina ha conservato una serenità e una disponibilità meravigliose nei confronti dell’altro, aveva sempre una parola cordiale e affabile da rivolgere a chi la avvicinava e, con chiunque, non risparmiava mai attenzioni cure, e premure delicatissime. Aveva gli occhi e l’animo della persona vera Zia Caterina, profumava di sentimenti di altri tempi, di un rispetto profondo e prezioso che non passa inosservato e che avremo voluto conservare tra noi ancora a lungo. Moglie devota, madre amorevole e sollecita, nonna tenera e amatissima. Era piccolissima Zia Caterina ma racchiudeva in sé tutta la forza e la capacità appassionata di darsi completamente per il bene degli altri”, prosegue il primo cittadino.

“Mi mancherà, ci mancherà tanto. E in questo momento così difficile le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio della comunità intera per la dolorosa perdita vanno ai figli, Gianna, Franco con Maria Rosaria e Paolo con Silvana, e ai suoi amati nipoti, Luca, Rita, Sebastiano ed Elisa. Stringiamoci con forza ai familiari di Zia Caterina e avviciniamoci idealmente e con la stessa forza tra di noi. Per non arrenderci allo sconforto, per ritrovare quel coraggio e quella capacità di guardare oltre il dolore del momento presente, al domani nel quale possiamo e dobbiamo ancora sperare”, conclude Pilia.