L’artista sardo Paolo Palumbo firma un nuovo singolo con il featuring di Achille Lauro. Una canzone per ricordare l’importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili.

“Quella notte non cadrà” esce il 27 novembre. Un brano emozionante e ricco di poesia, nato dall’incontro tra due artisti apparentemente diversissimi, che anticipa l’uscita del nuovo album dell’ artista nuorese e residente a Oristano, malato di Sla: un’esortazione a non arrendersi e a non rinunciare ai propri sogni, perché non è ciò che ci accade nella vita a fare la differenza, ma come reagiamo.

Dal palco dello scorso Sanremo, dove parole e note di “Io sono Paolo”, hanno scalfito il muro dell’indifferenza, il giovane musicista, invitato da Amadeus, ha commosso l’Italia con il messaggio di forza e speranza passato attraverso un sintetizzatore vocale: “I limiti sono solo dentro di noi, la vita non è una passeggiata, ma dobbiamo affrontare tutte le sfide che ci mette davanti con tutto l’entusiasmo possibile”.

L’uscita di “Quella notte non cadrà” (A Columbia release – 2020 Sapori a Colori S.r.l. distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.) è annunciata sui social: “un brano con un grande significato, tutto da scoprire”, spiega il cantante ai numerosi fans che lo seguono da tutta Italia, sottolineando la collaborazione con Achille Lauro, “un artista veramente unico e ineguagliabile”.

Scritto a quattro mani con l’eclettico interprete di “Me ne frego”, con musica e produzione di Enrico Melozzi, “Quella notte non cadrà” rappresenta un nuovo successo personale oltre che professionale per il 24enne, che lo scorso ottobre ha dato alle stampe “Per volare mi bastano gli occhi”, in cui racconta la sua lotta con la Sla e il suo profondo amore per la vita.

“Ho lavorato a questo brano intensamente – dichiara Paolo Palumbo – è il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. Viva la vita!”.