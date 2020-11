“Purtroppo in questa giornata ci è giunta notizia di un nuovo lutto per la nostra professione: è scomparso, ucciso dalla COVID-19, il dottor Rosario Guastella, che esercitava nella sua farmacia di Vittoria, in provincia di Ragusa”.

Lo ha annunciato il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli, nel corso del Congresso nazionale dei farmacisti attualmente in svolgimento. “Rosario è il diciassettesimo collega che ci ha lasciato a causa della pandemia. Lascia un vuoto incolmabile per i suoi cari, per la comunità in cui svolgeva la sua opera quotidiana e per tutti noi, ma resta il suo esempio di fedeltà ai valori della nostra professione”.