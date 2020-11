“Perché Joe Biden sta formando rapidamente la sua amministrazione quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere il risultato in almeno quattro stati, e quindi ad avere abbastanza voti per vincere le elezioni?”, Donald Trump fa sapere attraverso un tweet che non ha nessuna intenzione di rinunciare alla Casa Bianca.

Il presidente americano in carica Donald Trump si augura che i “legislatori e i tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l’integrità delle nostre elezioni e dell’America. Il mondo sta guardando”.