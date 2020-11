La Polizia di Stato di Cagliari ha effettuato dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei furti in appartamento. Dopo l’arresto di un ladro seriale, risalente alla serata di giovedì 19 novembre, i poliziotti della Squadra Volanti hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni in città, recuperando altra refurtiva e denunciando anche un uomo di 32 anni per ricettazione.

Gli oggetti rinvenuti, tra i quali diversi suppellettili in argento e pezzi di antiquariato e da collezione, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I consigli della Polizia di Stato per proteggere le proprie case dalle intrusioni: