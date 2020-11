Durante la scorsa notte, intorno alle 21:00, è arrivata una richiesta d’intervento ai Vigili del fuoco di Sassari da La Maddalena in via Principe Amedeo, per un incendio. Sul posto si è tempestivamente recata la squadra del Distaccamento per estinguere il rogo, divampato all’esterno di un supermarket.

Un cella frigo non più operativa, ma utilizzata come deposito, è stata avvolta dalle fiamme. L’intervento dei pompieri ha reso possibile l’estinzione dell’incendio evitando la sua propagazione.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sul posto erano presenti anche i Carabinieri di La Maddalena.