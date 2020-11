Il ministero olandese dell’Agricoltura ha reso noto l’abbattimento di 190mila polli a causa di focolai di influenza aviaria in almeno due allevamenti.

Sono in particolare 100mila le galline abbattute in un allevamento di Hekendorp, alle porte di Gouda, mentre 90mila polli a Witmarsum, nella regione del Friesland nel nord del Paese. In entrambi i casi il sospetto del propagarsi di una forma “altamente contagiosa della variante H5” ha indotto ad intervenire, ha precisato il ministero.