Da mercoledì ad Arzachena riprendono le attività didattiche mattutine in presenza nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole elementari e nelle scuole medie, mentre resta sospeso il servizio mensa e il tempo pieno fino a nuove disposizioni.

Come da disposizioni nazionali, invece, per gli istituti superiori prosegue l’attività didattica a distanza. L’ha deciso il sindaco Roberto Ragnedda alla luce dell’evolversi della situazione relativa alla diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio comunale. Rispetto all’aggiornamento del 9 novembre, il sindaco annuncia che ad Arzachena si registrano 50 casi di positività, con 46 negativizzati e 15 nuovi casi. Tutti i positivi sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva. Stessa misura per i soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.