La consigliera regionale e segretaria della Commissione Sanità e Politiche sociale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, ha presentato una nuova interrogazione al governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas e all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu sulla situazione all’interno delle case di riposo. Nello specifico, l’esponente pentastellata chiede di garantire allo stesso tempo la tutela sanitaria e quella degli affetti familiari, agli anziani delle case di riposo.

«In questi giorni – ha dichiarato Carla Cuccu – arrivano notizie di casi di coronavirus all’interno di alcune strutture sanitarie sarde, non ultimo i casi di “Sant’Elia” di Nuxis, “Sa coa ‘e sa Mela” di Borore, “San Giorgio” di Cagliari, che vedono coinvolti anziani e personale. Una situazione preoccupante anche per via della carenza di operatori sanitari».

Lo scorso mese di ottobre, Cuccu aveva presentato un’altra interrogazione per ripensare l’organizzazione delle Residenze sanitarie assistenziali. «Non mi è mai stata data una risposta – ha sottolineato. Ribadisco che, oltre alle cure, gli anziani debbano comunque continuare ad avere il supporto dei loro familiari, per questo è necessario che le case di riposo garantiscano, ovviamente nel rispetto delle norme contro la diffusione del virus, la visita dei congiunti».