“Serve una postazione drive-in nel Comune di Siniscola per eseguire i tamponi”. È questa la richiesta all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, della deputata Mara Lapia che interviene all’indomani della denuncia sulla mancata chiusura delle classi del comune della Baronia colpite dal Covid 19.

“Ho inviato una lettera all’assessore Nieddu – sottolinea la parlamentare –, con la quale chiedo che questo servizio venga attivato in tempi brevissimi per contrastare la gravissima situazione di emergenza sanitaria che si vive a Siniscola. Qui ci sono stati casi di bambini contagiati nelle scuole e, fino ad oggi, non si è provveduto a chiudere nessuna classe. Senza nessuna considerazione delle linee guida del Ministero della salute, non solo si è continuato a fare le lezioni senza la sanificazione dei locali ma non si è neanche provveduto a mettere in quarantena gli alunni venuti a contatto con altri alunni e insegnanti positivi”.

Come ribadito dalla deputata nella lettera inviata a Nieddu, alla preoccupazione dei genitori si deve aggiungere la difficoltà nella tracciabilità del virus in tutto il territorio comunale in virtù del fatto che molte persone, che non sono riuscite ad accedere ai tamponi effettuati dall’USCA, hanno fatto ricorso a test privati e quindi non tracciati dal servizio sanitario pubblico. “In questo momento – conclude Lapia – è importante che si intervenga con un’iniziativa in grado di monitorare la situazione e di restituire serenità alle famiglie”.