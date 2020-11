Cagliari pronto a ripartire dopo la sconfitta con la Juventus e le disavventure Covid che frenano il ritorno in campo di Godin (positivo) e Nandez (negativo, ma out nell’ultima trasferta di Torino) dopo gli impegni con l’Uruguay. Domani alla Sardegna Arena, alle 17.30, arriva il Verona: in palio c’è la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Partita secca: chi vince trova l’Atalanta. Il tecnico Di Francesco ha già annunciato qualche novità rispetto alla formazione che di solito scende in campo in campionato.

Ma non sarà turnover totale come era accaduto nella precedente gara vinta contro la Cremonese di Bisoli. In quell’occasione l’allenatore cambio dieci undicesimi della formazione vista qualche giorno prima: unico “titolare” Marin. Contro il Verona in rampa di lancio Gaston Pereiro e Pavoletti. Probabilmente al posto dei due che segnano sempre, Joao Pedro e Simeone, cinque gol a testa. Il fantasista uruguaiano quest’anno non ha giocato nemmeno una partita: si è infortunato durante la preparazione e solo nelle ultime giornate ha ripreso posto in panchina. Per ora può essere il sostituto naturale di Joao Pedro, ma potrebbe ricavarsi uno spazio accanto al brasiliano anche da esterno. Da domani potrebbe tornare alla caccia di una maglia da titolare nel Cagliari.

Per inseguire magari anche la casacca della Nazionale che manca ormai da un anno. Per Pavoletti, invece, una chance in più per aumentare il ritmo partita: l’attaccante livornese è reduce dal doppio brutto infortunio che ha compromesso la passata stagione. Finora per lui partenza nell’undici iniziale solo con la Cremonese e qualche qualche scampolo di partita in campionato. Per ora è a secco. Ma non è al 100%. In porta dovrebbe giocare Vicario al posto di Cragno. Mentre sulla sinistra in difesa dovrebbe essere confermato Tripaldelli. Occasione forse anche per Oliva e Faragò.