Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di efficientamento sulla rete idrica per conto di Abbanoa SpA, è stata disposta fino al 29 Gennaio 2021, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 18.30, la chiusura del traffico veicolare in via Monte Tasua, in prossimità dell’intersezione con via Monte Leone e via Don Orione.

È previsto inoltre il divieto di sosta su ambo i lati di via Monte Tasua.

Verranno disposti gli opportuni accorgimenti atti a garantire la sicurezza per il passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.