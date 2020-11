Stava parcheggiando l’auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medicinali precipitato dalla strada soprastante. Sono gravi le condizioni di una donna di 45 anni coinvolta questa mattina un incidente stradale ad Albavilla (Como), lungo la provinciale Como-Lecco, trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese.

Il conducente è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Per cause non accertate il conducente del furgone ha perso il controllo del mezzo, diretto verso Erba, che si è spostato sulla destra ed è uscito di strada, nel punto in cui una riva erbosa alta un paio di metri separa la carreggiata dal parcheggio di un discount.

Il mezzo è così piombato dall’alto ed è finito proprio sull’auto, ribaltandola. La donna, in prognosi riservata a Varese, ha subito vari traumi gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.