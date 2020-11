I carabinieri di Guspini (Su) hanno denunciato per inosservanza di un provvedimento del magistrato, un operaio 44enne tossicodipendente, gravato da precedenti.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, imposta dal Gip di Cagliari, per i continui comportamenti vessatori nei confronti della famiglia, incurante del divieto, ha violato ripetutamente il provvedimento, facendo rientro presso l’abitazione familiare da cui era stato allontanato per maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della madre 63enne e della sorella 26enne. Si era trattato di una serie di episodi reiterati nel tempo che aveva reso impossibile il normale svolgimento della vita familiare.