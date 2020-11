I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro (Su) ieri pomeriggio hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per il porto abusivo di un coltello di genere proibito, Roman Prokes, 34enne cittadino della Repubblica Ceca, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Verso le 16,35 il personale del Supermercato Eurospin di via San Gavino, ha richiesto l’intervento di una pattuglia perché all’ingresso c’era un uomo in stato di alterazione che continuava a bere alcolici e importunava i clienti.

Alla vista dei militari giunti sul posto, lo straniero ha dato in escandescenze e li ha aggrediti, colpendoli ripetutamente con calci e pugni. Per evitare ulteriori conseguenze, i carabinieri lo hanno immobilizzato e ammanettato a un tubo del sistema antincendio, in maniera che non potesse procurare ulteriori danni e in attesa dell’arrivo di una pattuglia di supporto e del personale del 118. La perquisizione personale ha permesso di trovargli un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm.

L’uomo è stato portato nella camera di sicurezza della Stazione di San Gavino Monreale, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.