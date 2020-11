La Società Sportiva Virtus Cagliari comunica che, a seguito della positività al Covid-19 da parte di alcune atlete della società Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno, la gara contro la Virtus Surgical, in programma domani sera alle 21,30 al Pala Galli di San Giovanni Valdarno (AR), anticipo della nona giornata di andata del torneo di A2 femminile, non verrà disputata. La Virtus Cagliari nell’augurare alle atlete colpite dal virus una pronta guarigione, è al lavoro con la società toscana per trovare una data idonea per poter recuperare la partita.

Sono due, a questo punto le sfide di campionato che la squadra allenata da Iris Ferazzoli deve recuperare a causa della pandemia. Oltre al San Giovanni Valdarno anche il match contro la Nico Basket che si sarebbe dovuto giocare lo scorso week end e che verrà disputato il 6 gennaio 2021, con inizio alle ore 19, sempre al PalaRestivo, in via Pessagno a Cagliari.

La squadra cagliaritana proseguirà comunque la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato.