“Il Comune di Quartu attivi la Commissione Pari Opportunità quale organismo necessario allo sviluppo di azioni politiche volte alla rimozione di quegli ostacoli che ancora oggi impediscono la piena realizzazione della parità tra donne e uomini”. Così Laura Perra, Capogruppo di Sardegna Forte in Consiglio Comunale a Quartu.

“Nell’occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi in tutto il mondo faccio un accorato appello al Sindaco, all’assessore Carta e a tutta la nuova maggioranza che sono certa saprà essere sensibile a questa richiesta, perché non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni, rimanga viva l’attenzione sui diritti delle donne e sulla tutela delle pari opportunità. Sono oltre 6 milioni le donne nel mondo, che hanno subito, nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica, psichica o verbale, di cui più di 1 milione è stata stuprata”.

“La Sardegna non fa purtroppo eccezione in questo quadro – scrive ancora Perra – se solo si pensa che è seconda in Italia per numero di femminicidi. Tra le azioni volte al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne, la priorità è la promozione di politiche innovative con un’ottica di genere. Il sostegno agli strumenti di sostegno al reddito, così come il rafforzamento dei centri antiviolenza, la garanzia di alloggi sicuri per le vittime di violenza, e il potenziamento dei servizi territoriali. Tutte tematiche che mi piacerebbe fossero presto al centro del dibattito anche nella città di Quartu”.